◇秋季高校野球近畿大会1回戦市和歌山1-7大阪桐蔭（2025年10月19日さとやくスタジアム）＜和歌山市和歌山＞2年連続の選抜出場は絶望的となった。来秋ドラフト候補の最速151キロ右腕・丹羽涼介（2年）が8回166球の熱投も10安打を浴び、失策も重なり5失点。「ストレートがずっと浮いていた」と肩を落とした。持ち味のスライダーも決まらず、制球を乱して7四球。「大阪桐蔭さんのバッターが上。まだまだ力不足。夏に向けて