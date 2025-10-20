【池江泰郎匠の解説】最終4コーナーの景色は逃げるエリカエクスプレスを単独の2番手で追走するのがエンブロイダリー。結果として、この2頭の攻防となるのだが特筆すべきはエンブロイダリーが最初から2番手に収まったわけではなく、鞍上ルメールが3列目の外から向正面で動かし、3コーナーで2番手をキープ！ここが流れを引き寄せたポイントだった。G1の大舞台で道中、ポジションを上げるのは勇気が要る。“動かす”ということ