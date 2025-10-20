◇秋季高校野球近畿大会1回戦近江９-１市尼崎（2025年10月19日さとやくスタジアム）＜滋賀近江＞7回コールドの9―1で市尼崎を下して8強進出。2年ぶりの選抜出場へ前進した。「5番・捕手」の杉本将吾主将（2年）は、初回と5回に2度の頭部死球を受けながらもフル出場。「1年の秋から組んできたので“自分じゃないと”っていう責任がある」。エース右腕・上田健介の1安打投球をアシストした。6回1死二、三塁では左前適時打