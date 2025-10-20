仕事において重要なのはもちろん中身であるのだが、こと会食となると「舞台」の果たす役割は絶大だ。東京カレンダーの絶対領域であるレストランの知見を駆使し、会食専門家・yuuu氏の全面協力のもと、その最適解を構築。今回のテーマは、1人8,000円以内で会食慣れした相手が喜ぶ店選びだ。この物語の主人公は……広告代理店でのwebマーケティングを経て、36歳で新規顧客獲得の営業支援を手がけるスタートアップを起業する。グルメ