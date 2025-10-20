Ｇ球場での練習を終えた育成・西川が声を弾ませていた。「そのために今週頑張ったので、楽しみです！」。２０日の休養日にかけて寮の外泊許可を取り、地元の埼玉に戻って歴史のある「川越まつり」を楽しむ予定だという。短い帰省を心待ちにしており、「（祭りで）暴れて、そのパワーで野球でも暴れてみせますよ。行ってきます！」。リフレッシュも大切ですが、はしゃぎすぎにはご注意を。