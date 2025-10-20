◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第５戦ソフトバンク１―７日本ハム（１９日・みずほペイペイドーム）「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」の最終ステージ（Ｓ）第５戦は、日本ハムがソフトバンクを７―１で圧倒して３連勝。対戦成績を３勝３敗（ソフトバンクに１勝のアドバンテージ）の五分に戻し、日本シリーズ（Ｓ）進出へ逆王手をかけた。新庄剛志監督（５３）のまな弟子、