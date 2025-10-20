元ＴＢＳアナウンサーで映像プロデューサーの国山ハセンさんが、長男の運動会の様子を公開した。国山さんは、２０日までにインスタグラムで長男を抱っこする様子を公開し「初めての運動会。運動会シーズンですね」と投稿。続けて「出来る事が少しづつ増えるのは嬉（うれ）しいことですね。借り物競争難しかった、かけっこもビリでした。」と振り返るも、「でも一緒に体を動かせて幸せだったよ。Ｉｌｏｖｅｙｏｕ，ｍｙ