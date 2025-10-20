後方待機策で一撃勝負に懸けた6番人気パラディレーヌは直線、外からじわじわ追い上げる形。メンバー中、上がり最速となる3F34秒4の末脚を発揮したが勝ち馬から0秒2差の3着に敗れた。丹内は「前半は大事に脚をためて行きました。いい脚を使ったし能力は見せた。展開がはまっていれば…。でも、よく頑張ってくれました」と健闘を称えた。オークス4着より一つ着順を上げ、成長の跡を示した。