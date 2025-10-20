誰がこの悲劇を想像できたか。2・1倍の1番人気に支持されたオークス馬カムニャックが馬群に沈む姿に、悲鳴のようなものも聞こえた。まさかの16着で2冠制覇ならず。鞍上の川田も納得できない表情。「止まり方が異常だったので、まずは無事であってほしいです」と唇をかむ。異変はあった。パドックこそ落ち着いた姿で周回していたが、輪乗りの時点で発汗が目立つ。気持ちが乗り過ぎていた。一瞬、立ち上がったゲートこそうまいタ