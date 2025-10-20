富士通レディース終了時点のメルセデスランク上位35人（米ツアー枠の山下、岩井千、竹田、特別保障制度適用の小祝を除く）が、TOTOジャパンクラシック（11月6〜9日、滋賀・瀬田GC北C）の出場権を得た。年間女王を目指すランク1位の佐久間朱莉、今季2勝の黄金世代の河本結ら実力者が集う。ツアー初Vを飾った菅楓華、荒木優奈、入谷響ら8人が初出場を決めた。