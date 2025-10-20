世界三大コンクールのひとつ、ショパン国際ピアノコンクールの本選が始まり、日本人ピアニストは2人が進出しています。若手ピアニストの登竜門として知られるショパン国際ピアノコンクールの本選が、18日からポーランドのワルシャワで始まっています。原則5年に1度行われているこのコンクール。19回目となる今年は厳しい予選を勝ち抜いた7か国11人が本選に進出し、ソロに加えてオーケストラとの協奏曲も披露します。中国勢の躍進が