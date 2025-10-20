ソフトバンクは第6戦で、どうレイエスと対峙するのか(C)産経新聞社パ・リーグの頂上決戦は、激動の展開を経て、苛烈を極めている。優勝したソフトバンクと、2位・日本ハムが激突している「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ」のファイナルステージ（s）は第5戦まで終え、ソフトバンクに与えられているアドバンテージ1勝分を合わせ、通算成績3勝3敗。10月20日の最終第6戦（みずほPayPayドーム）で雌雄を決する。【動画】