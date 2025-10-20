大谷の超人的な活躍を目の当たりにし、米球界内は騒然となった(C)Getty Images「常識外れ」「史上最高」「二度と現れない存在」「狂ってる」そんな絶賛の言葉ばかりが送られる超人的な活躍だった。【動画】「これが7億ドルの価値」大谷翔平の1試合3発をまとめてチェック現地時間10月17日、ドジャースの大谷翔平はブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に先発し、投げては7回途中を被安打2、無失点、10奪三振と快投。