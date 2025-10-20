［J2第33節、ジェフユナイテッド千葉 1-0 水戸ホーリーホック、10月19日、茨城・ケーズデンキスタジアム水戸］千葉はスコアレスドローで迎えた試合終了間際の後半51分にMF杉山直宏が右足で決勝点を沈め、水戸に勝利した。チームを救った背番号18は、「目標は昇格すること」とすぐさま次を見据えた。チームを救う決勝点を決めた右足最後の最後に勝敗は決した。スコアレスドローで迎えた後半51分に、杉山が渾身（こんしん）の一撃を