◇女子ゴルフツアー富士通レディース最終日（2025年10月19日千葉・東急セブンハンドレッドクラブ（6697ヤード、パー72））渋野日向子（26＝サントリー）は74とスコアを落とし、通算イーブンパーの40位に終わった。ショットが不調でスコアメークに苦しんだ。「今日はドライバーも散って耐えるゴルフしかできないような内容。凄く残念なラウンドでした」とうつむいた。頼みのパットも不発だった。「パットに自信を持てて