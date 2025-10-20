地域防災の課題について意見を交わしたパネルディスカッション＝１９日、青葉公会堂能登半島地震の被災者らの体験談を通じて「共助」など地域防災を考える講演会が１９日、横浜市青葉区の青葉公会堂で開かれた。石川県珠洲市で被災した映像作家の有馬尚史さん（３８）＝横浜市＝らは発災時の課題を「隣近所の人とどこまで協力できるかが大事」と語った。学校法人桐蔭学園と同区が主催した講演会は、有馬さんが監督し、地震前後