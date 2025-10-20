このお話は、著者・こっとん(@amatou_kotton)さんが、自治会での子ども会で自己主張の強い人の言動に振り回されたエピソードが描かれています。リーダーにはある程度の統率力や、物ごとを決定する際の堂々とした威厳が必要な場面もあるでしょう。ただ、それはリーダーを囲むチームメンバーにとって「心強い」ものであっても「怖くて萎縮する」ものであっては良いチームは作れない