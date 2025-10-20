◆みやざきフェニックス・リーグ巨人１２―１ヤクルト（１９日・西都）巨人・堀田賢慎投手（２４）が１９日、“ショートアーム”に改良した新フォームで４回完全投球を見せた。「みやざきフェニックス・リーグ（Ｌ）」のヤクルト戦（西都）に先発。コンパクトにしたテイクバックから繰り出す直球とフォークを軸にして、一人の走者も許さなかった。４イニングで５三振を奪い、「バッターの反応を気にしながら投げた。真っすぐで