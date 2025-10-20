小泉進次郎農相（４４）が、自民党の谷垣禎一元総裁（８０）との２ショットを公開した。小泉氏は２０日までに自身のインスタグラムを更新。「谷垣元総裁に総裁選が終わったご挨拶をさせて頂きました」と記し、おだやかな表情の谷垣氏との２ショットをアップ。「野党時代の原点をこれからも忘れずに、今回の総裁選の経験を糧に歩んでいく力を頂きました。改めて、ありがとうございました」「＃谷垣元総裁＃総裁選＃感謝」