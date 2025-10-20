今季の巨人の外野は丸がオープン戦終盤に故障したこともあり、左翼・若林、中堅・ヘルナンデス、右翼・キャベッジの布陣で開幕。４月中から多くの若手も先発起用しながら最適解を探った。シーズン終盤は左翼・丸、中堅・キャベッジ、今季から外野に挑戦していた中山が右翼に就くのが基本布陣だった。中山はキャリアハイの１０３試合出場で、他にも若林がシーズン序盤、佐々木が夏場に特に存在感を発揮。３人はＣＳでそれぞれ本