今季限りで現役引退する阪神の原口文仁内野手（３３）に、巨人の阿部慎之助監督（４６）から直筆のメッセージが届いた。原口にとって小学３年生で野球を始め、プロ野球選手を夢見た憧れの存在。達筆で「御苦労様でした」としたため、敵将として「特に代打になってから対戦を迎える度、すごく脅威を感じる打者だった」と賛辞をはなむけの言葉にした。球団の枠を超えた粋な惜別エール。１６年間のプロ野球人生を熱い言葉でたたえた