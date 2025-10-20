6番手を追走した9番人気アピーリングルック（牝4＝辻、父パイロ）が粘り強く伸び、迫るクールミラボーとゼットリアン（2着同着）を首差退けてオープン初勝利を飾った。騎乗した大野は「初めての距離で道中はなだめながらでしたが、その中で勝ち切ってくれました。ハンデ（53キロ）もありましたが強い競馬でした。乗っている感触としては、この距離に慣れてくれば、もっとパフォーマンスを出せると思う」とさらなる活躍を期待し