京都4R・新馬戦（芝1400メートル）は道中2番手で折り合いに専念したミルトベスト（牡＝中村、父ファインニードル）が直線、抜け出し2馬身差で快勝。岩田望は「好スタートを切れて位置は取れたけど力んでいました。千四はぎりぎり。先々、ベストは千二かも」と汗をぬぐう。中村師も「コントロールに苦労しましたね。そのあたりが課題」と展望した。次走は未定。