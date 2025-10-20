自分は大丈夫――現役時代の収入が高かった人ほど、そう思いがちです。しかし、かつての金銭感覚やプライドが、老後の家計を破綻させるケースは少なくありません。なぜ十分な資産を築けないのか。多くの人が陥る収入と支出の危険な関係性とは？元教師、教え子からの久々の電話に思わず…都内の私立高校で40年ほど教べんを執ってきた布川修さん（69歳・仮名）。「退職してもうすぐ10年ですが、今も近所で教え子に会えば『先生、お変