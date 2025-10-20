フィギュアスケートGPシリーズ第1戦フランス大会のエキシビションが19日、アンジェで行われた。女子3位の住吉りをん（オリエンタルバイオ・明大）は小気味良いジャズ曲のサウンドに合わせ、ダブルアクセルや軽やかなスケーティングを披露した。4年連続出場で全て銅メダルだったが、五輪シーズンの今季の意味合いは違う。「うれしいと悔しいはあるんですけど。その割合が、今はうれしい2割、悔しい8割ぐらいになっている」と振