ハナを奪ったリリージョワ（牝＝武幸、父シルバーステート）が逃げ切った。ゴール前差し迫る2着馬ダイヤモンドノットを振り切り新馬戦から連勝を決めた。ルメールは「スタートから速かったし、息も入った。直線でもう一度伸びてくれた」と振り返り「2戦目だからテンションが上がっていた。千四がギリギリ」と冷静に分析。武幸師も「ちょっと予想外の行きっぷり。勝てたことは良かったけど、気持ちが入りすぎるので、今後気をつ