阪神・近本光司外野手（３０）が１９日、ＣＳファイナルＳ突破から気持ちをリセットすることなく、２５日開幕の日本シリーズを迎える意向を示した。２年前の日本シリーズではＭＶＰを獲得したが、再び挑む頂上決戦へ「楽しくいけたらいいかな」と抱負。対戦相手は決まっていないが、レギュラーシーズンでは交流戦などを除いて対戦することがない、パ・リーグ投手陣との対峙（たいじ）を心待ちにした。猛虎のスイープで最短決着