「フェニックス・リーグ、オリックス０−０阪神」（１９日、アイビースタジアム）磨き上げた武器で試運転はバッチリだ。育成の阪神・伊藤稜投手は先発して５回２安打無失点と好投。「試したいことを試せた」と手応え。テーマとして掲げていたツーシームは納得の出来だった。初回先頭の大里に中前打を浴びたが、後続はしっかりと断ちきり無失点でスタート。さらに二回は３人で抑えた。三回、四回、五回も走者を出しながら三塁