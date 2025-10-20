レスリング女子で、昨夏のパリ五輪５３キロ級金メダルの藤波朱理（２１）＝日体大＝が１９日、成田空港からＵ２３世界選手権（２０日開幕）が行われるセルビアに出発した。５７キロ級に階級を上げて迎える初の国際大会で、１８日に開幕１０００日前を迎えた２８年ロサンゼルス五輪に向けた第一歩になる。「ここから始まっていく。どういう道のりが待っているか分からないけど、最終的にロス五輪の５７キロ級で金メダルを取るの