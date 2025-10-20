来年１月４日に新日本プロレスの東京ドーム大会でデビューする東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフ・アロン（２９）が１９日、都内で取材に応じた。対戦相手が“極悪レスラー”ＥＶＩＬに正式決定し「残り２カ月ちょっと、対戦相手に全集中で気合を入れて準備していきたい」と改めて決意を込めた。１３日の両国大会で、悪徳集団ハウス・オブ・トーチャー（ＨＯＴ）の介入も受けてＮＥＶＥＲ王者に輝いたＥＶＩＬ