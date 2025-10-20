「女子ゴルフ・富士通レディース・最終日」（１９日、東急セブンハンドレッド＝パー７２）首位から出た木村彩子（２９）＝コンフェックス＝が６バーディー、２ボギーの６８をマークし、通算１２アンダーで３年ぶりのツアー２勝目を飾った。３年前の賞金で購入した高級外車をすぐ手放した失敗を教訓に、次の新車購入のノルマである３勝目に視線を向けた。４打差の２位に高橋彩華、神谷そら、桑木志帆が並んだ。木村、高橋ととも