「東京新大学野球、共栄大５−２創価大」（１９日、飯能市民球場）創価大は先勝して迎えた共栄大との２回戦に敗れた。２３日のドラフト会議で１位指名競合が予想されている立石正広内野手（４年・高川学園）は４打数１安打。今季は右足首の靱帯（じんたい）損傷や背中の張りで欠場もあった中、順調な回復ぶりを８球団１７人のスカウト陣に示した。他力ではあるが、優勝の可能性が残されており、リーグ戦最終戦となる２０日の３