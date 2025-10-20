ロッテの益田直也投手（３５）が１９日、ＺＯＺＯマリンスタジアムで秋季都城キャンプ参加を明かした。ベテラン選手の秋季キャンプ参加は異例。益田自身も「１０年ぶりぐらいですかね」と話し、「サブロー監督から『もう一回、１から頑張って引っ張ってほしい』と言ってもらったんで頑張っていきたい」と話した。不振に故障も重なり、今季はわずか５Ｓ。名球会入りの条件となる２５０Ｓに２つ届かないまま、シーズンを終えた。