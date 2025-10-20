「ＣＳパ・ファイナルＳ・第５戦、ソフトバンク１−７日本ハム」（１９日、みずほペイペイドーム）つながれたバトンを落とすわけにはいかない。投手陣一丸の逆王手だ。先発を託された日本ハム・古林睿煬投手が借りを返す快投を見せる。「先発した４人の投手の方々にいろいろ情報をいただいた」。達、福島、伊藤、北山から得た生きる“教科書”を参考に腕を振った。初回から全力だった。２死三塁で４番・柳田をフルカウントか