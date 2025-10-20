ロッテは１９日、前ソフトバンク２軍監督の松山秀明氏（５８）の１軍チーフ内野守備走塁コーチ就任が決まったと発表した。松山氏はＰＬ学園、青学大を経てオリックスでプレーし、９８年の引退後はオリックス、阪神、ロッテ、ソフトバンクのコーチを歴任した。「基本を大事に、勝ちに貢献できる選手を育てていきたい」と抱負を述べた。サブロー監督は走塁面のレベルアップを託すほか「（元オリックス監督の）仰木さんの野球を知