「ＣＳパ・ファイナルＳ・第５戦、ソフトバンク１−７日本ハム」（１９日、みずほペイペイドーム）「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」はファイナルステージ（６試合制）の第５戦が行われ、レギュラーシーズン２位の日本ハムがリーグ連覇のソフトバンクに７−１で快勝し、３連勝。対戦成績を３勝３敗とし、日本シリーズ進出へ逆王手をかけた。ＣＳ史上、２位以下球団がファイナルＳで０勝３敗（優勝球団へのア