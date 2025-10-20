「秋季高校野球近畿大会・１回戦、大阪桐蔭７−１市和歌山」（１９日、さとやくスタジアム）１回戦３試合が行われ、大阪桐蔭が市和歌山を７−１で下して初戦を突破した。４番・谷渕瑛仁内野手（２年）がサイクル安打を達成する活躍で大勝に貢献した。近江は市尼崎を９−１、天理は彦根東を７−０で、ともに七回コールド勝ちで破った。場内のどよめきに包まれながら谷渕は軽快にダイヤモンドを一周した。九回先頭、変化球を豪