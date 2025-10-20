「東京レガシーハーフマラソン」（１９日、国立競技場）男子で東京五輪６位入賞の大迫傑（３４）＝リーニン＝は１時間１分４５秒で日本勢トップの６位に入った。「ペースもちょうど良かった」と振り返った。序盤から積極的に先頭集団で食らい付いた。ラストは海外勢に離されたが、安定感のある走りは崩さなかった。１７日に、所属先を中国のスポーツ用品メーカー「リーニン」に変更したことを発表。この日は、新たなユニホー