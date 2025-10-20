女性ロックバンド「SHOW―YA」が19日、東京・六本木EXシアターでデビュー40周年記念ライブを開催した。初心に戻るため、1988年に敢行した「100ライブ」に再挑戦中。34カ所目となるこの日のステージでは、昭和・平成の歌謡曲の名曲をカバーした5年ぶりのアルバム「無限」の中から「雨の慕情」や「少女A」などもロックバージョンで披露。レジェンドメンバーが奏でる分厚いロックサウンドをバックにシャウトした寺田恵子（62）は