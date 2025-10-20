◇男子ゴルフツアー日本オープン最終日（2025年10月19日栃木・日光CC（7238ヤード、パー70））6位から出た片岡尚之（27＝フリー）が4バーディー、2ボギーの68で回り、通算3アンダーで並んだ原敏之（34＝YAGOKORO）とのプレーオフ（PO）を制して国内メジャー初優勝を果たした。ツアー優勝は4年ぶり2度目。大会史上2番目の7打差逆転で、賞金4200万円と5年シード、今大会から設けられた来季のマスターズと全英オープンの出場権