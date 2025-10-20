19日に発売されたWIN5の払戻金は驚愕（きょうがく）の5億6252万1610円。21年3月14日の5億5444万6060円を抜き、史上最高配当となった。対象1レース目の東京10Rから10番人気クールブロンが優勝。続く京都10Rで単勝116.5倍の14番人気グランフォーブルが勝利し、わずか2レースで発売票数803万6023票が1551票まで激減。その後は1→9→2番人気で決着。最終的に的中は1票のみとなった。