男性１６人組ダンス＆ボーカルグループ・ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥの武知海青（２７）が１９日、ＤＤＴプロレス後楽園ホール大会に出場し、ＫＯ−Ｄ６人タッグ王座の初防衛に成功した。上野勇希選手、Ｔｏ−ｙ選手と組み、鈴木みのる選手、ＨＡＲＡＳＨＩＭＡ選手、高鹿佑也選手を相手に激闘を繰り広げ、ベルトを死守した。試合後に取材に応じた武知は「一度しかない経験だった。初めてのことだらけで、初めて上野さんと強力な連