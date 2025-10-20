10月20日（月）の交通取締情報 ＜午前＞国道387・・・菊池市隈府（歩行者妨害）県道・・・阿蘇郡南阿蘇村河陰（スピード違反）国道218・・・上益城郡山都町城平（交差点違反）県道・・・天草市深海町（携帯電話・シートベルト）  ＜午後＞午後の交通取締情報はありません。  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反