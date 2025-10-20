巨人・丸佳浩外野手（３６）が１９日、通算２０００本安打まで残り７１本として迎える来季に向け、定位置争いを一から勝ち抜く覚悟を示した。今季は８月にサイクルヒットを達成するなど外野の一角で９０試合に出場も「個人的には全然もう、ショボイの一言。阪神に独走を許してしまった１つの原因でもある」と厳しく自己採点。自ら“ライバル”となる若手の名前を挙げ、再スタートへの決意を語った。閑散としたＧ球場の室内練習