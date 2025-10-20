広島が、今季までヤクルトの1軍投手コーチを務めた石井弘寿氏（48）を投手コーチとして招へいすることが19日、分かった。1軍を担当するとみられる。みやざきフェニックス・リーグを視察した新井監督は「ヤクルトでもコーチとしてやっているので、遠慮することなく思う存分やってもらいたい」と明かした。今季、防御率はリーグ5位の3.20で、投手陣の整備が急務となっている。石井氏はヤクルトでの現役時代に本格派左腕として活