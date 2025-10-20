◇フェニックス・リーグ広島4-3西武（2025年10月19日天福）広島のドラフト4位・渡辺が、決勝打を含む2安打1打点。「手応えを感じている」とうなずいた。初回1死一、三塁では左腕・杉山のチェンジアップを捉え、中堅フェンス直撃の適時二塁打。3試合連続打点をマークすると、続く2回2死一塁でも初球ツーシームを右前へ運んだ。今季は1軍で2試合に出場し、4日のヤクルトとの最終戦でプロ初安打をマーク。2年目の飛躍へ「初球