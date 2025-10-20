井上監督が23日のドラフト会議に競合覚悟で臨む構えを示した。「しょうがないよね、一本釣りできると思っていないし」。1位候補は健大高崎・石垣、青学大・中西、創価大・立石らを軸に調整しており、競合は必至。指揮官が4球団入札による抽選で金丸を引き当てた昨年は事前公表をしなかった。「公表したくてもできません、くらい迷っている。前日の会議まで決まらないと思う」と2年連続非公表の可能性も示唆した。