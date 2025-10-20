ウエートトレ復活でキャリアハイ目指す。大阪・舞洲の球団施設でオリックス・杉本が新たな誓いを立てた。「打点をもっと稼げたかな、というのはある。目標はキャリアハイ」。本塁打王を獲得した21年に挙げた83打点が来季のノルマ。今季は53打点にとどまったが、新たにピラティスを取り入れたことで「ケガなく1年間戦力になれたのは久しぶり。柔らかさと可動域が出てきた」と収穫もあった。「あえてやめていたウエートトレも再