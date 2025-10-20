◇フェニックス・リーグ広島4-3西武（2025年10月19日天福）広島・新井監督が、16日から4日間に及ぶみやざきフェニックス・リーグ視察を終えた。同リーグでは岡本、滝田、辻らが先発に挑戦中。指揮官は、来季先発ローテーション入りを目指す若ゴイの台頭に期待を寄せた。「先発はチャンスがたくさんあると思う。その枠を滝田も辻も岡本も来年、ローテーションを獲るんだというつもりで、フェニックス・リーグ、秋のキャン