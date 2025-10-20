【その他の画像・動画等を元記事で観る】 10月20日発売の『週刊プレイボーイ44号』に、日向坂46の特集が掲載。大野愛実（表紙 ※メイン写真）、藤嶌果歩、松尾 桜という日向坂46のニュースターのグラビア3連発が楽しめる。 ■付録として3人の特製シールがランダムで封入 「秋の日向坂46大特集」と銘打っての特集企画。2025年3月に「日向坂46新メンバーオーディション」に合格、五期生とし